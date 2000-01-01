Stellantis conferma stime finanziarie 2025

Stellantis ribadisce la propria guidance finanziaria per la seconda metà del 2025, che prevede un miglioramento dei ricavi netti, del margine operativo rettificato e del flusso di cassa industriale netto. Stellantis ha realizzato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024, trainati soprattutto dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa, mentre il Sud America ha registrato un moderato calo. Le consegne consolidate ammontano a 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente (152.000 unità in più), con la maggior parte dell'incremento da attribuirsi al miglioramento del 35% in Nord America. Le vendite globali sono aumentate del 4% grazie alla crescita di Medio Oriente e Africa, Nord America ed Europa allargata. Stellantis ricorda il programma strategico di investimenti da 13 miliardi di dollari negli Usa per i prossimi quattro anni, annunciato il 14 ottobre, "volto ad accelerare la crescita e ad espandere la base produttiva negli Stati Uniti". Si tratta del più grande investimento nei 100 anni di storia dell'azienda negli Stati Uniti - sottolinea l'azienda - che prevede il lancio di cinque nuovi veicoli e la creazione di oltre 5.000 posti di lavoro. Il nuovo investimento amplierà ulteriormente la già significativa presenza di Stellantis negli Stati Uniti, aumentando la produzione annuale di veicoli finiti del 50% rispetto ai livelli attuali. Questi nuovi lanci di prodotto si aggiungeranno a una programmazione regolare e già pianificata fino al 2029 di 19 modelli aggiornati in tutti gli stabilimenti statunitensi e di gruppi propulsori rinnovati.