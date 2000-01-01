Filosa, nel terzo trimestre risultati incoraggianti

"Mentre continuiamo a implementare importanti cambiamenti strategici per offrire ai nostri clienti una maggiore libertà di scelta, il terzo trimestre ha evidenziato progressi sequenziali positivi e una solida performance rispetto all'anno precedente, con il ritorno alla crescita dei ricavi. Si tratta di un risultato incoraggiante e proseguiamo nel rafforzare questi progressi". Così l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa commenta i risultati del terzo trimestre. "Stiamo inoltre intraprendendo azioni decisive per allineare le risorse, i programmi e i piani di Stellantis per sostenere una crescita redditizia a lungo termine, compreso il nostro annuncio recente sull'investimento di 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti" aggiunge Filosa.