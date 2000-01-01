Stime al rialzo per Italgas, ricavi per 2,5 miliardi a fine anno

Italgas migliora le stime di fine anno portando i ricavi a circa 2,5 miliardi, il margine operativo lordo vicino a quota 1,87 miliardi e l'utile operativo a 1,19 miliardi. A monte dei principi contabili Ifrs 16 e calcolando di investimenti tecnici di circa 1,2 miliardi, l'indebitamento netto a fine 2025 è confermato a circa 10,8 miliardi. E' quanto si legge in una nota diffusa a seguito dell'approvazione del Piano Strategico 2025-2031 'Shaping a new energy'.