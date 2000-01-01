Filosa, "concorrenza agguerrita ma cerchiamo recuperare quote"

"Stiamo facendo progressi concreti nell'attuare il piano commerciale in merito ai prodotti ma la concorrenza è agguerrita. I volumi sono in calo nei mercati francese, italiano e dei veicoli commerciali leggeri" e "stiamo adottando le misure necessarie per recuperare quote". Lo ha segnalato Antonio Filosa, ceo di Stellantis nella presentazione della trimestrale in conference call. Il manager ha ricordato che "nel segmento A introdurremo la Fiat 500 ibrida per cui prevediamo una domanda significativa, soprattutto in Italia" mentre "nel segmento C, lanceremo presto la Jeep Compass".