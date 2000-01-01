A Torino i certificati di stato civile diventano digitali

Dopo 159 anni Torino dice addio ai registri anagrafici cartacei. La città aderisce, infatti, all'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile avviando la redazione di questo tipo di atti in modalità esclusivamente digitale: ad inaugurare la nuova modalità la registrazione di nascita di una bimba, Melissa. I cittadini potranno sottoscrivere i documenti tramite Spid o Cie, ma resta possibile la firma in modalità tradizionale per chi non ha un'identità digitale. "Ad oggi Torino è la città più popolosa che ha aderito all'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile - dice l'assessore ai Servizi anagrafici, Francesco Tresso -. Questo passaggio rappresenta un ulteriore importante passo verso la semplificazione amministrativa, con vantaggi concreti per i cittadini, che avranno un aggiornamento dei loro dati in tempo reale con il conseguente beneficio di ottenere i propri atti e certificati con maggiore velocità, efficienza e sicurezza da qualsiasi Comune, indipendentemente dal proprio luogo di residenza e di formazione dell'atto".