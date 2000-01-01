Torino, il Perù supera l'Albania per numero di residenti

In Piemonte il numero di cittadini stranieri aumenta di circa il 5%. Il numero di residenti stranieri, al primo gennaio 2025, è di 448.852 persone, di cui 229.334 mila nel torinese. Sono dati illustrati in occasione della presentazione torinese del Rapporto Immigrazione curato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Dopo il torinese, la seconda provincia per stranieri residenti è quella di Cuneo (63.873), seguita da quelle di Alessandria (51.498) e Novara (40.474). Dai dati del rapporto emergono, però, alcuni cambiamenti, che riflettono anche l'andamento generale a livello italiano. "Registriamo situazioni nuove - spiega uno dei curatori del Rapporto, Simone Varisco di Fondazione Migrantes -: per esempio notiamo a livello nazionale l'aumento degli arrivi dal Sud-Est asiatico, Bangladesh per esempio, o dall'America Latina come il Perù. E a Torino e provincia proprio il Perù ha superato una comunità storica come quella albanese. Segno che i territori, prima che a livello nazionale, intercettano i cambiamenti della mobilità". A livello provinciale, guardando al numero di permessi di soggiorno validi al 31 gennaio 2025, le prime tre nazionalità sono Marocco (27.477, 19,1%), Perù (12.018, 8,4%) e Cina (11.290, 7,9%).