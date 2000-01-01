Riforma delle province, al via tavolo Conferenza Regioni-Upi

"Aprire una riflessione sulle leggi regionali di attuazione della Legge Delrio, per ricostruire un quadro omogeneo delle competenze sui territori e riordinare il sistema di governo in ambito regionale a sostegno delle autonomie locali, a partire dai Comuni. È questo - come si legge in una nota - l'obiettivo del tavolo di lavoro unitario istituito dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e da Upi, che si è insediato oggi". A rappresentare la Conferenza delle Regioni sono gli assessori Marco Gabusi, per il Piemonte, Roberto Santangelo, per l'Abruzzo, Davide Baruffi, per l'Emilia -Romagna e Massimo Sertori, per la Lombardia - fanno sapere - Per l'Upi i delegati al tavolo sono il presidente della Provincia dell'Aquila e vicepresidente Upi, Angelo Caruso, il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, il presidente della Provincia di Monza Brianza, Luca Santambrogio, il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni. "I lavori del tavolo proseguiranno anche a livello tecnico - si legge - monitorando la situazione attuale nelle diverse realtà, per arrivare alla definizione di una proposta unitaria da sottoporre a tutte le Regioni".