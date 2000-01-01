Europa-Regioni: aiuti Ue fino a 200mila euro per Pac più green

Nella prossima Pac post 2027 la Commissione Ue ha proposto "un importante nuovo strumento" di "riduzione dei rischi della transizione sotto forma di un pagamento forfettario fino a 200mila euro" per azienda agricola per la transizione verso sistemi di produzione più sostenibili. "Questo approccio forfettario può essere un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi", ha sottolineato il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, in sessione pubblica al Consiglio Ue presentando la proposta di 'architettura verde' per la nuova Pac 2028-2034. Il commissario ha rivendicato che gli "incentivi" saranno centrali nella futura Pac più che in quella attuale. Sebbene sparisca il vincolo 'verde' minimo della politica agricola, "gli Stati membri dovranno pianificare in base alle loro esigenze e garantire un obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente nell'ambito dei loro piani di partenariato", ha assicurato il politico lussemburghese. I piani nazionali e regionali sono previsti nella struttura del prossimo bilancio Ue a lungo termine, di cui la Pac è parte integrante. Per Bruxelles l'adozione di pratiche green "rimarrà più attraente grazie" alle nuove regole verdi che offriranno "una maggiore flessibilità nella gestione delle aziende agricole, possibilità di ricompense più generose e disposizioni semplificate sugli investimenti". Rispetto all'attuale esercizio, la proposta Ue prevede un sostanziale superamento della struttura a due pilastri (gli eco-schemi e le misure ambientali), introducendo un unico insieme di regole per le misure verdi (chiamate 'azioni agroambientali e climatiche').