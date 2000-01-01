Da Regione Piemonte 20 milioni a Comuni per la rigenerazione

Dalla Regione Piemonte arrivano oltre 20 milioni di euro ai Comuni per la rigenerazione urbana, la riqualificazione e la sostenibilità. Le risorse saranno destinate a 114 interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, creazione di nuove infrastrutture sociali e recupero di edifici strategici per le comunità locali e vengono assegnate a seguito della manifestazione di interesse 'Obiettivo Comune'. "Una scelta che - sostengono il presidente Alberto Cirio e l'assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi - si conferma anche in un periodo di contrazione della spesa pubblica e che proprio per questo motivo assume ancora un maggior rilievo politico: dare priorità ai Comuni e ai loro progetti di sviluppo, sostenendo interventi diffusi e capillari su tutto il territorio piemontese significa nei fatti aiutare tutte le aree del Piemonte a crescere e migliorare". In questa edizione, spiega la Regione, particolare attenzione è stata riservata ai Comuni che non avevano mai beneficiato del contributo nelle precedenti assegnazioni e ai progetti volti alla rigenerazione urbana ed agli edifici destinati a volontariato ed attività sociali. "Questo piano èun segnale forte di fiducia e di presenza: la Regione èal fianco dei territori, per un Piemonte che cresce dal basso e che non lascia indietro nessuno", conclude Cirio.