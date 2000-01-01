FdI Piemonte, con nuovo piano Regione più case assegnate

Dopo aver ottenuto il parere positivo dai Comuni e dalle autonomie locali piemontesi, la I e II Commissione regionale in seduta congiunta hanno discusso il disegno di legge per la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale, presentato dall'assessore alle Politiche Abitative della Regione Piemonte Maurizio Marrone. "E' un piano che ci consente di valorizzare il patrimonio pubblico, di risanare degli alloggi, di avere meno sprechi e ottenere più sicurezza nei quartieri, ma a costo zero per la Regione - sottolinea in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Riva Vercellotti -. Valorizziamo gli alloggi pubblici che al momento non sono utilizzati, affittandoli per un periodo limitato a prezzi calmierati in cambio di lavori di risanamento al loro interno. È una riforma concreta, che affronta con efficienza, equità e responsabilità il tema dell'edilizia sociale e del recupero degli immobili". "Innanzitutto, ci sarà una riduzione degli alloggi vuoti, contribuendo così anche a contrastare le occupazioni abusive che danneggiano la sicurezza e la tranquillità dei quartieri - aggiunge il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia Alessandra Binzoni, relatrice in aula del provvedimento. - Inoltre, l'aumento dei ricavi derivanti dall'occupazione degli alloggi renderà possibile investire in manutenzione e migliorie per il patrimonio immobiliare, garantendo un ambiente più sicuro e vivibile. Questo processo porterà anche ad un aumento della disponibilità di alloggi di edilizia sociale, innescando un circolo virtuoso che ci consentirà di soddisfare la crescente domanda da parte delle famiglie in attesa di una casa".