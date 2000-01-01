Pd Piemonte, da sindaci richiesta di aumentare case popolari

"Sindaci e sindacati inquilini" chiedono in modo trasversale "di implementare il patrimonio di case popolari da poter assegnare agli aventi diritto". Lo spiegano in una nota Nadia Conticelli, vicepresidente II commissione urbanistica, edilizia residenziale, Giovanna Pentenero, presidente Gruppo Pd consiglio regionale del Piemonte, in merito al disegno di legge regionale per la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale. "La proposta del disegno di legge 107 che modifica la legge regionale sulla casa affronta il tema degli alloggi chiusi da anni per carenza di manutenzioni, ma rischia di sottrarre patrimonio abitativo quindi va valutato molto attentamente - sottolineano -. Purtroppo la commissione non ha potuto confrontarsi con le amministrazioni del Piemonte nord, cioè Biella, Vercelli, Verbania e Novara, poiché la maggioranza consiliare ha votato contro un supplemento di approfondimento chiamandoli in audizione". "Il tema dei fondi totalmente insufficienti per le manutenzioni è una delle cause della carenza di alloggi popolari ma non certamente l'unica. E a un anno e mezzo dall'insediamento della giunta ci saremmo aspettati una proposta di programmazione complessiva rispetto alle politiche per la casa - concludono -. Sulle manutenzioni è stato messo un milione di euro dal bilancio regionale, una goccia in un oceano, mentre fondi ben più consistenti sono stati destinati ad altre scelte politiche. Come il fondo vita nascente che approverà di nuovo in commissione la prossima settimana".