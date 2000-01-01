Torino capitale dell'arte contemporanea, torna Artissima

Torino accende i motori dell'arte contemporanea. All'Oval prende il via la 32/a edizione di Artissima, l'unica fiera in Italia dedicata esclusivamente all'arte contemporanea, diretta da Luigi Fassi, al suo quarto mandato. Un appuntamento che unisce mercato e ricerca, confermandosi punto di riferimento per gallerie, curatori e artisti da tutto il mondo. Sono presenti fino a domenica 2 novembre 176 gallerie dai cinque continenti. La Main Section raccoglie oltre cento gallerie affermate, mentre la sezione New Entries presenta dodici realtà emergenti alla loro prima partecipazione, provenienti da tre continenti e dedicate alla sperimentazioni. Il tema scelto per la tre giorni è Manuale operativo per Nave Spaziale Terra, ispirato dall'eclettica figura di Richard Buckminster Fuller e al suo omonimo libro del 1969. "La grande intuizione dell'autore è che per riuscire a guidare la Nave Spaziale Terra serve uno sguardo a lungo termine e chi più degli artisti, che non sono degli specialisti, ragiona in questo modo, attraverso visioni cariche di ispirazioni e proiezioni del futuro. Quindi, Artissima invita artisti e visitatori ad essere coautori di quel manuale che sembra ancora mancare" spiega Fassi. La fiera assegnerà 13 premi e presenterà alcuni progetti speciali, tra i quali spicca Anonymous Art Project dal Giappone, che porta quattro protagonisti della scena nipponica contemporanea e intreccia responsabilità personale e partecipazione collettiva. Anche quest'anno sono tanti gli eventi diffusi in città: alle Gallerie d'Italia apre The screen is a muscle, mentre il Parco Michelotti diventa cinema all'aperto con New Acid di Basim Magdy, il Principi di Piemonte ospita un progetto di Renato Leotta, la Pinacoteca Agnelli presenta l'opera di Paul Pfeiffer, vincitore del Premio Pista 500.