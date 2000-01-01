Papillon

Dicono che… qualcuno a Torino, alla vista dell’elenco dei relatori della Fiera della Sanità di Roma abbia rispolverato Lucio Battisti e, sorridendo, canticchiato Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Invece a Federico Riboldi toccherà rivedere Thomas Schael, l’ex der kommissar della Città della Salute cui l’assessore alla Sanità due mesi fa ha dato il benservito troncando aspramente ogni rapporto con il manager teutonico, senza risparmiargli durissime critiche. Entrambi sono tra i relatori di una sessione di lavori dedicata, guarda un po’, proprio alla riduzione delle liste d’attesa. L’assessore di Fratelli d’Italia viene prima i Schael nell’elenco, ma solo per via dell’ordine alfabetico. E mentre sul grattacielo continua ad aleggiare lo spettro di possibili strascichi legali del licenziamento in tronco dell’allora “commissario papillon”, chissà come andrà a Roma il 4 novembre quando – per citare un celebre western – l’assessore col fez incontrerà il manager col farfallino.