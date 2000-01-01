ECONOMIA DOMESTICA

Ministero della Difesa, Ladisa prima nella maxi gara europea per ristorazione da 725 milioni

Il gruppo barese sbaraglia la concorrenza in tutti gli otto lotti per il quadriennio 2026–2029 grazie alla qualità tecnica dell'offerta. Con un fatturato di 350 milioni, oltre 5mila addetti, 22 stabilimenti produttivi, presente anche in Piemonte, conferma la crescita e la strategia di espansione

Dalla cucina di famiglia ai vertici della ristorazione collettiva europea. Ladisa di Bari si è classificata al primo posto in tutti gli otto lotti ai quali ha partecipato nella gara indetta dal Ministero della Difesa per la gestione dei servizi di ristorazione destinati a Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare nel quadriennio 2026–2029.

Un risultato straordinario per quella che è la più grande gara europea del settore, dal valore complessivo di circa 725 milioni di euro, articolata in 16 lotti e con la partecipazione di 18 concorrenti nazionali e internazionali.

Ladisa ha ottenuto il punteggio tecnico più alto in ciascuno degli otto lotti, superando i principali operatori italiani e stranieri. Il criterio di aggiudicazione si basava esclusivamente sulla qualità dell’offerta tecnica, con un punteggio massimo di 100 punti, poiché la gara prevedeva un prezzo fisso per tutti i partecipanti. Conformemente al bando, la società potrà aggiudicarsi fino a tre lotti, in attesa delle verifiche tecniche di rito. “Sono stati premiati gli investimenti, la competenza e i sacrifici di una vita”, sottolinea Sebastiano Ladisa, amministratore esecutivo del gruppo.

Da Bari a leader del settore

Nata come piccola impresa familiare di catering a Bari, la Ladisa è oggi una delle principali realtà della ristorazione collettiva in Italia e all’estero. Sotto la guida dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, il gruppo prevede per il 2026 un fatturato di circa 350 milioni di euro.

Con oltre 5.000 addetti, 22 stabilimenti produttivi e 35 milioni di pasti serviti ogni anno, l’azienda barese si conferma uno dei maggiori player nazionali del comparto. È in corso di realizzazione una nuova piattaforma logistica a Parma, destinata a diventare un polo per la lavorazione e distribuzione di alimenti sostenibili a marchio proprio. Un investimento strategico che aprirà nuove prospettive per la filiera agroindustriale italiana, con un’attenzione particolare all’export e alla sostenibilità.

Un gruppo diversificato e radicato

Il gruppo Ladisa non è solo ristorazione. Oggi opera anche nei settori di Costruzioni e infrastrutture, Distribuzione alimentare e logistica, Facility management, Editoria e sport. In ambito editoriale è presente con il quotidiano L’Edicola, dopo essere stata protagonista del salvataggio della Gazzetta del Mezzogiorno, e si prepara a realizzare un importante progetto in Piemonte, dove già opera nella ristorazione collettiva. Sul piano sportivo ha recentemente acquisito la società calcistica del Taranto. Un percorso di crescita che conferma la visione di un gruppo radicato nel territorio italiano, ma con una forte proiezione internazionale.