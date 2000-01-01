Parte quotazione Princes Group, prezzo ordinarie 475 pences

NewPrinces, controllata dalla famiglia Mastrolia che possiede Carrefour Italia e Centrale del Latte d'Italia, ha confermato il prezzo di offerta delle azioni ordinarie di Princes Group nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale a 475 pence per azione, nella parte bassa della forchetta tra 475 e 590 pence che era stata indicata. La capitalizzazione di mercato di Princes Group sarà pari a circa 1,162 miliardi di sterline (escluse le azioni ordinarie di Princes Group che potrebbero essere emesse e assegnate in base all'opzione di over-allotment) all'inizio delle negoziazioni condizionate sul Main Market dei titoli quotati della Borsa di Londra. Se l'opzione di over-allotment fosse esercitata per intero, l'ammontare finale dell'offerta sarà pari a 420 milioni di sterline. A NewPrinces sono state assegnate 42 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di circa 200 milioni di sterline, "a testimonianza della sua fiducia nella strategia, nella gestione e nel percorso di crescita di Princes Group". Si prevede che dopo l'ammissione il flottante sarà pari al 13%. Gli scambi iniziano oggi. "Questa partecipazione - spiega una nota - consolida il ruolo di NewPrinces come azionista industriale attivo e di lungo periodo, pienamente allineato agli interessi degli investitori istituzionali che prendono parte all'Ipo. E' una scelta di allocazione del capitale altamente redditizia, che rafforza la posizione di controllo di NewPrinces e riduce al minimo la diluizione degli azionisti esistenti di Princes Group". NewPrinces manterrà l'82,7% del capitale sociale emesso di Princes Group. "La quotazione - commenta il presidente esecutivo Angelo Mastrolia - rappresenta solo l'inizio di quello che ci aspettiamo sarà un periodo entusiasmante di crescita e creazione di valore per Princes. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i nostri nuovi investitori per la fiducia che hanno riposto in noi. Tale fiducia riflette una convinzione condivisa nella solidità dei fondamentali di Princes e nella validità della nostra strategia a lungo termine. Abbiamo definito un percorso chiaro per raggiungere i nostri obiettivi strategici e siamo pronti a intraprendere la prossima fase del nostro sviluppo. Abbiamo identificato una solida pipeline di potenziali acquisizioni che potremo realizzare in tempi brevi, generando ulteriori sinergie. Parallelamente, continueremo a investire nella modernizzazione, nel miglioramento e nell'espansione delle nostre attività e dell'ampio portafoglio di marchi di Princes. In qualità di azionista di maggioranza, NewPrinces ha partecipato all'Ipo insieme ai nuovi investitori, a testimonianza del nostro impegno condiviso e della fiducia nel futuro successo dell'azienda. L'investimento di circa 200 milioni di sterline da parte di NewPrinces al prezzo di offerta rappresenta un chiaro segnale della nostra incrollabile fiducia nel potenziale di crescita di Princes Group e nella capacità del management di guidare un'espansione sostenibile e redditizia".