Aggressioni al Pronto soccorso Asti, 4 episodi in 10 giorni

Ancora un episodio di violenza al Pronto Soccorso di Asti. E' il quarto in dieci giorni. Il primo fatto era avvenuto il 20 di ottobre con due guardie aggredite con diversi giorni di prognosi. L'ultimo questa mattina alle 8. L'uomo, che si era già reso responsabile delle due aggressioni dei giorni scorsi, è tornato per la terza volta al Pronto Soccorso e ha di nuovo aggredito personale sanitario e di sicurezza. Questa volta il bilancio è di una guardia giurata con 7 giorni di prognosi e un infermiere, colpito da un pugno, guaribile in tre giorni. Il bilancio di questa scia di violenza è di quattro guardie e quattro infermieri feriti in pochi giorni.