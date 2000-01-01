Senzatetto ucciso nel Torinese, arrestato un 63enne

Un uomo di 63 anni di Venaria Reale (Torino) è stato arrestato dai carabinieri in quanto gravemente indiziato dell'omicidio di Marcin Wojciechowski, 43enne polacco, senza fissa dimora, trovato morto il 19 gennaio 2024 in un'area boschiva che costeggia la ferrovia Torino-Ceres. Secondo le indagini, il presunto omicida, in possesso di una pistola regolarmente denunciata, avrebbe incrociato la vittima, mentre portava a passeggio il proprio cane. Una discussione animata tra i due sarebbe poi sfociata in una sparatoria.