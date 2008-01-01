Coldiretti, per il Ponte Ognissanti 600mila in agriturismo +10%

Sono quasi 600mila le presenze attese tra italiani e stranieri in agriturismo per il Ponte di Ognissanti, tra chi pernotterà per una breve vacanza e chi mangerà a pranzo o a cena in una delle quasi 26mila strutture presenti sul territorio nazionale. L'analisi viene da Coldiretti e Campagna Amica per il week end del 1° novembre che conferma la crescita del 10% dei turisti nelle campagne rispetto all'anno precedente, la maggioranza resta quella di origine nazionale. Il boom di visite è spinto in particolare dalle esperienze offerte dagli agriturismi in autunno, evidenzia Coldiretti, che consentono di prendere parte alle attività di raccolta o di esplorare sapori e curiosità di settori in crescita. L'enoturismo si piazza in testa, seguito a pari merito dall'oleoturismo e dal turismo dei formaggi che precedono il birraturismo, fenomeno in rapida e forte crescita, e quello dei funghi e dei tartufi. Prodotti dell'autunno protagonisti anche delle numerose sagre che durante l'anno sono frequentate da sette italiani su dieci, secondo l'indagine Ixe' "Nonostante la collocazione meno favorevole - rileva Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica e Terranostra - il Ponte di Ognissanti conferma la crescita del turismo esperienziale con un impatto importante sulla destagionalizzazione, ma è anche un test in preparazione alle vacanze invernali". In Italia le aziende agrituristiche attive sono 26.129, il 41% in più rispetto al 2008. Tra queste, 21.163 offrono alloggio (81% del totale) con 303mila posti letto, mentre 13.023 propongono ristorazione, per un totale di 535mila coperti. In crescita anche le attività accessorie: 6.530 agriturismi offrono degustazioni (+115% dal 2008) e 12.973 propongono attività ricreative, sportive o culturali (+25% in 15 anni).