Imputato con problema salute, salta processo Acqua Sant'Anna

Salta l'udienza conclusiva del processo che a Cuneo vede imputato per diffamazione l'ad di Acqua Sant'Anna, Alberto Bertone, insieme al direttore commerciale dell'azienda Luca Cheri. Bertone ha fatto pervenire, tramite il suo difensore, un certificato medico nel quale si attesta una tachicardia e l'impossibilità a presenziare al processo. In tribunale avrebbe dovuto parlare l'ultimo testimone, per procedere poi alla discussione e alla sentenza. Il termine per la prescrizione è il 16 dicembre. Per scongiurare questa eventualità, il giudice ha fissato il rinvio al prossimo 28 novembre. Nel processo contro il colosso di Vinadio (Cuneo) è parte civile la Fonti Alta Valle Po, titolare del marchio Acqua Eva. La vicenda prende avvio dalla scoperta di una sedicente testata giornalistica online, gestita da un giovane dipendente del gruppo Sant'Anna, che avanzava sospetti su possibili collegamenti tra Acqua Eva e la catena di supermercati Lidl. L'azienda di Paesana (Cuneo), concorrente della Sant'Anna, sostiene di aver subito a causa di questa diceria la perdita di contratti e relativi volumi commerciali per circa 10 milioni di bottiglie.