Università, a studenti palestinesi mensa e stanze gratuite

Gli studenti palestinesi che frequentano un ateneo piemontese, accolti da Edisu Piemonte nelle sue residenze, avranno posti letto e mense gratuite per l'anno accademico in corso. Lo ha deciso l'Ente regionale per il diritto allo studio, in accordo con la Regione. La misura rientra nel progetto Italian Universities for Palestinian Students (Iupals), promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) per favorire la possibilità dei giovani residenti nei territori palestinesi di beneficiare di una formazione internazionale. A partire dall'anno accademico successivo gli studenti potranno continuare a beneficiare dei servizi di residenzialità e mensa con le tariffe agevolate riservate ai borsisti. Per Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte "garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di accesso al diritto allo studio è un principio che il Piemonte difende con convinzione". "In linea con l'impegno del Governo per favorire percorsi di formazione e cooperazione internazionale, l'accoglienza degli studenti palestinesi, soprattutto in un momento così delicato e drammatico, - aggiunge - rappresenta un gesto di solidarietà concreta e un investimento nei valori del dialogo tra culture. La formazione resta la via maestra per costruire ponti e promuovere la pace, e il Piemonte vuole continuare a esserne un esempio". "Grazie a Regione Piemonte e alla sensibilità e sollecitudine del vicepresidente Chiorino, riusciamo a garantire sostegno concreto agli studenti palestinesi offrendo loro sistemazioni e accesso alle nostre mense a titolo gratuito. Un concreto gesto di solidarietà ma anche di attenzione che conferma l'impegno verso un diritto allo studio sempre più accessibile e inclusivo, che sia anche uno strumento per la costruzione di un futuro migliore", ha aggiunto Roberta Piano, presidente di Edisu Piemonte.