Zanichelli nominato direttore dell'Agenzia del Po

Il Comitato di indirizzo dell'Aipo ha nominato l'ingegnere Gianluca Zanichelli direttore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po con un incarico quinquennale. La decisione è stata presa dal Comitato formato da Gianpaolo Bottacin, assessore del Veneto all'Ambiente e presidente del Comitato, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; Gianluca Comazzi, assessore della Lombardia al Territorio e Marco Gabusi, assessore del Piemonte a Trasporti e infrastrutture. Zanichelli ricopriva fino a ora la carica temporanea di direttore facente funzioni. "Ringrazio i componenti del Comitato di indirizzo per la fiducia accordatami e assicuro tutto l'impegno necessario per esserne all'altezza - dice Zanichelli nella nota - l'Aipo è un'Agenzia caratterizzata da notevoli capacità professionali, che sempre più andranno messe a frutto per garantire prevenzione ed efficace gestione del rischio idraulico, salvaguardia, valorizzazione e fruizione degli ambienti fluviali, potenziamento della navigazione interna". Tra le sfide principali, il neodirettore indica la conclusione degli interventi di rinaturazione dell'area del Po finanziati dal Pnrr e la gestione dei fenomeni avversi intensi e improvvisi legati al cambiamento climatico, che negli ultimi anni hanno riguardato soprattutto gli affluenti.