Super Asl 

Dicono che... abbia colto di sorpresa pure i piani alti della sanità piemontese la decisione del numero uno di Azienda Sanitaria Zero, Adriano Leli, di nominare quale direttore sanitario Arturo Pasqualucci attualmente in forza all’Asl To3 diretta da Giovanni La Valle. Sorpresa, non certo per il profilo e il curriculum professionale di Pasqualucci che in passato ha ricoperto ruoli di rilievo in numerose aziende sanitarie del Piemonte prima di assumere pochi anni addietro la direzione sanitaria dell’ospedale di Perugia, quanto per la rapidità con cui Leli avrebbe deciso dopo un lungo periodo in cui l’incarico era rimasto vacante. La direzione sanitaria era stata retta fino all’estate scorsa da Antonio Girardi che a sua volta era subentrato, nel giugno dello scorso anno, a Gianluca Ghiselli non riconfermato da Leli. Dal primo settembre Girardi si era trasferito all’Asl di Biella e da quel giorno era incominciata la ricerca del nuovo direttore, terminata nelle scorse ore con la nomina di Pasqualucci.