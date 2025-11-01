Cgia, rispetto al pre-Covid la Sicilia guida la crescita

Rispetto all'anno pre-Covid (2019), la Sicilia è la regione italiana che fino a oggi è cresciuta più di tutte le altre. Lo rileva la Cgia. Se tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil reale è aumentato del 6,4%, in Francia è salito del 5 e in Germania dello 0,2. Solo la Spagna può contare su una variazione positiva superiore alla nostra che ha raggiunto il 10%. La media dei paesi dell'Area dell'Euro si è attestata al +6,2%. La Sicilia ha visto aumentare nel periodo 2019-2025 il proprio Pil reale del 10,9%, meglio di tutte le regioni. grazie all'andamento delle costruzioni, del turismo e dell' industria. Settori che hanno potuto beneficiare degli effetti "innescati" dal Superbonus, dalla ZES Unica e dal PNRR. Seconda è la Lombardia con il +9%, lpoi a Puglia (+8,9), l'Abruzzo (+8,1) e la Campania (+7,7). Il Mezzogiorno è primo con una crescita dell'8,1%. Poi il Nordovest (+7,2), il Nordest (+5) e il Centro (+3,8). A livello provinciale svetta Siracusa, con una variazione positiva più importante: tra il 2019 e il 2025: il Pil reale aumenta del 44,7%. Seguono Caltanissetta (+13,5), Milano (+12,9), Taranto (+12,6) e Teramo (+12,1). Delle 107 province otto non hanno ancora recuperato la caduta provocata dalla pandemia e dagli effetti negativi che essa ha causato. Le situazioni più critiche sono a Genova (-2,2), Frosinone (-2,6) e Firenze (-2,9).. Sebbene Prometeia Firenze è destinata a registrare la crescita del Pil più elevata (+1%). Seguono Venezia (+0,9), Siracusa, Modena, Brescia, Varese, Parma e Bergamo (tutte con il +0,8). Nessuna area provinciale dovrebbe presentare una cresciuta negativa, anche se a Gorizia, Siena e Imperia la variazione percentuale del Pil rispetto al 2024 dovrebbe essere pari allo zero. Però dall'analisi della ricchezza pro capite relativa al 2025 le distanze rimangono ancora molto forti. Se a Nordovest il Pil per abitante è pari a 46.817 euro, nel Mezzogiorno si attesta a 25.637. A livello provinciale l'area più ricca è la Città Metropolitana di Milano co un Pil per abitante pari a 75.127 euro, quasi tre volte superiore a quello di Napoli (25.823 euro).Segue Bolzano (62.717 euro), Bologna (51.422 euro), Roma (50.560 euro) e Aosta (49.387 euro). Prima realtà territoriale del Mezzogiorno è Cagliari (36.869 euro) al 4/o posto. Le realtà più povere le province di Sud Sardegna (20.972 euro), Barletta-Andria-Trani (20.865 euro) e Cosenza (20.636 euro).