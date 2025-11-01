In Piemonte 350mila antinfluenzali in due settimane

Dal 14 ottobre si è avviata in Piemonte la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025, che ha visto nelle prime due settimane oltre 350mila somministrazioni. Lo rende noto l'assessorato alla Sanità della Regione, in una nota. La vaccinazione è gratuita per persone sopra i 60 anni, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, soggetti fragili di tutte le età e loro contatti stretti, donne in gravidanza e in post partum, donatori di sangue, categorie professionali particolarmente esposte, come ad esempio operatori sanitari, personale scolastico, forze dell'ordine. Si può ricevere la vaccinazione anche se non si fa parte delle categorie a rischio: in questo caso i costi del vaccino e dell'inoculazione sono a carico del cittadino. L'immunità indotta, viene spiegato, "inizia circa due settimane dopo e dura per almeno sei-otto mesi". Per vaccinarsi si può contattare il proprio medico di medicina generale, il pediatra o il farmacista. In caso di difficoltà è possibile rivolgersi alla Asl competente per territorio. Anche quest'anno, conclude il comunicato, è possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale insieme a quella contro il Covid-19, in due somministrazioni diverse: è "raccomandata la vaccinazione a tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni".