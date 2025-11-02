Vandali chiesa: vescovo Alessandria, dolore l'atto sacrilego

"Profondo dolore e costernazione per l'atto sacrilego" di venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Oltreponte a Casale Monferrato (Alessandria) sono stati espressi dalla Diocesi, dopo che sono stati bruciati un testo sacro e alcuni giornali e dell'immondizia è stata lasciata al centro della navata "Il Libro della Parola di Dio, cuore della liturgia e segno della presenza viva del Signore che parla al suo popolo, è stato deliberatamente dato alle fiamme - dice una nota -. L'edificio sacro è stato inoltre sporcato e lasciato in disordine, profanando un luogo che è spazio di preghiera, di comunione e di speranza per la comunità cristiana". "Ogni chiesa - dichiara il vescovo, Gianni Sacchi - è una casa di Dio e della comunità, un luogo di incontro tra il Cielo e la terra, un rifugio di pace e di luce. Vedere oltraggiato questo spazio santo ci addolora profondamente. Non possiamo non domandarci: perché tanto disprezzo verso un luogo sacro? Quale ferita o quale smarrimento del cuore può condurre a un gesto tanto grave? Solo Dio conosce le oscurità dell'animo umano; a noi, però, è chiesto di rispondere con la fede, la preghiera e il perdono". "Il fuoco che ha rovinato il Libro santo - aggiunge monsignor Sacchi - non può spegnere la fiamma della Parola di Dio nel cuore dei credenti". Nei prossimi giorni nella chiesa di Oltreponte sarà celebrato un momento di preghiera comunitaria, durante il quale "sarà nuovamente intronizzato il Libro della Parola di Dio, come segno di fede che non si lascia vincere dal male", spiega la Diocesi, che "confida nella collaborazione delle autorità competenti per far luce sull'accaduto".