Da padre a figlio detenuto scarpe con cocaina in sala colloqui

Un detenuto a colloquio col padre nel carcere di Torino è stato sorpreso a scambiarsi le scarpe col padre, scarpe contenenti 52 grammi di cocaina. A riferirlo è l'Osapp, in una nota, in cui aggiunge che entrambi sono stati arrestati, dopo che il detenuto ha spaccato suppellettili e oggetti sia nella sala colloqui che nel padiglione in cui è stato riportato. Per lui è stato quindi disposto l'isolamento. "Durante l'intervento - viene riportato - il detenuto sputava addosso al personale e contro chiunque si avvicinasse, mettendo in atto una violenza e un'aggressività mai viste, che hanno reso estremamente complesso ogni tentativo di contenimento". "È encomiabile l'attività di servizio e di vigilanza del personale di polizia penitenziaria addetto ai colloqui, come parimenti encomiabile è stato l'intervento di tutto il personale che ha dovuto faticare per calmare un detenuto che si è mostrato con un'aggressività mai vista" commenta il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci.