Fondazione Arte Crt acquista 26 opere ad Artissima

Con il budget più alto degli ultimi tredici anni, pari a 300.000 euro, anche quest'anno la Fondazione Arte Crt, ente art oriented di Fondazione Crt che quest'anno celebra il suo 25simo anniversario, ha acquisito ad Artissima 26 nuove opere realizzate da 11 artiste e artisti, destinandole come sempre alla fruizione pubblica. Importanti lavori di John Giorno, Cian Dayrit, Majd Abdel Hamid, John Menick, Felix Shumba e Valentina Furian confluiranno nella collezione permanente del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, mentre le opere di David Schutter, Simon Callery, Alessandro Pessoli, Marco Cingolani e Franciszka and Stefan Themerson saranno rese disponibili per le sale della Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Da venticinque anni la Fondazione Arte Crt è tra i partner principali di Artissima, la fiera internazionale d'arte contemporanea di Torino, che sostiene attraverso diversi contributi, in particolare con la campagna di acquisizioni. "La Fondazione Arte Crt, che opera per conto della Fondazione Crt, rinnova con convinzione il proprio impegno nei confronti di Artissima, la principale fiera d'arte contemporanea in Italia e una delle più riconosciute a livello internazionale. In occasione del nostro 25esimo anniversario, abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questo legame, incrementando il fondo acquisizioni a 300.000 euro, lo stanziamento più consistente degli ultimi anni, per sostenere in modo concreto il lavoro delle gallerie e degli artisti presenti in fiera" commenta Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Arte Crt.