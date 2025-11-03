Minore torturato a Torino, procura indaga per sequestro

La procura dei minori di Torino indaga per sequestro di persona e violenza privata su quanto sarebbe accaduto nella notte di Halloween a un ragazzo di 15 anni di Moncalieri, nel Torinese. Gli indagati sono tre minori, due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, già accusati in passato di atti vandalici e danneggiamento. Secondo la denuncia della mamma del 15enne, con disagio cognitivo, i tre l'avrebbero chiuso in una stanza, l'avrebbero maltrattato e costretto a immergersi nel fiume Dora. Gli avrebbero anche rasato le sopracciglia e qualche ciuffo di capelli, oltre a spegnerli una sigaretta su una caviglia. La madre del quindicenne ha presentato una denuncia ai carabinieri sabato pomeriggio, poi scritto sui social un lungo post in cui racconta nei dettagli quanto sarebbe accaduto al figlio, abbandonato dopo ore dai tre ragazzi alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Gli atti sono arrivati questa mattina sulla scrivania della procuratrice dei minori di Torino, Emma Avezzù, che dopo avere assegnato il fascicolo a un sostituto procuratore, ha formulato le prime due ipotesi di reato. La vittima delle presunte aggressioni sarà ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti, con l'ausilio di uno psicologo.