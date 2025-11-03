Incidente sul lavoro in val d'Ossola, morto un 56enne

Un uomo di 56 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Crevoladossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'uomo, stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, è caduto dal cassone di un autocarro all'interno degli spazi della ditta Ossola Marmi e Graniti, attiva nel settore lapideo. Inutili i tentativi di rianimazione dell'uomo. La vittima, Tarcisio Valci, di 56 anni, originario della val Formazza, lavorava come operaio nella Ossola Marmi e Graniti, azienda del gruppo Tosco Marmi. L'incidente è avvenuto nell'area esterna della ditta, dove vi è il deposito dei blocchi di marmo Palissandro estratti dalla cava di proprietà della società che dista poco più di un paio di chilometri