Stellantis accelera in borsa (+3%), ottimismo sui microchip

Accelera Stellantis in Piazza Affari spinta dal via libera cinese alle esportazioni di microchips Nexperia indicata dal Financial Times. Secondo gli analisti di Oddo Bhf la decisione "dovrebbe alleviare i rischi a breve termine dei costruttori sulle forniture di microprocessori". Il titolo dell'ex Lingotto è protagonista di un'improvvisa accelerata, con un rialzo di oltre il 3%, che lo riporta sopra quota 9 euro, sotto cui era sceso lo scorso 30 ottobre dopo i conti trimestrali. Brillante anche Renault (+3,41% a 34,85 euro) dopo l'accordo con la cinese Geely, titolare di Volvo, che ha rilevato una quota del 26,4% di Renault do Brasil, che le consentirà di produrre auto negli impianti carioca del gruppo. Bene anche Mercedes (+3% a 57,91 euro), favorita dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Dz Bank, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 14% a 64 euro.