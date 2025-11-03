Cirio: “Atp sotto la stella migliore, pronti ad accogliere Sinner”

"Le Atp Finals non potevano partire sotto una stella migliore. Avere di nuovo il nostro Jannik Sinner numero uno al mondo è sicuramente un elemento che ci fa gioire e dall'altra parte parte ci responsabilizza ancora di più verso questo evento". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'evento per gli 80 anni di Concommercio. "Sono fondamentali i dati sulle prenotazioni: abbiamo tutto esaurito non solo a Torino, ma in tutta la cintura torinese", ha aggiunto. Cirio ha ricordato che "si è appena chiusa una edizione di Artissima che ha registrato il maggiore successo come pubblico degli ultimi 10 anni. Abbiamo gli eventi del rugby, gli eventi del Final Eight, ci proiettiamo agli eventi invernali della Coppa del mondo per inaugurare al meglio anche la stagione sciistica. Il turismo sta funzionando bene".