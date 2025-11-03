Riboldi, inserire prestazioni nutrizionali nel nomenclatore

La Regione Piemonte vuole "inserire le prestazioni nutrizionali nel nomenclatore nazionale assicurando ai cittadini appropriatezza e sicurezza delle cure erogate e per ridurre l'inaccettabile disuguaglianza nell'accesso alle cure fra le diverse Regioni. Per questo motivo, in qualità di coordinatore Vicario, porterò la questione anche all'attenzione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni". Lo spiega l'assessore regionale alla salute, Federico Riboldi. "Il Piemonte, Regione che si è sempre contraddistinta per la presenza di una eccellente rete assistenziale in ambito nutrizionale, ha pesantemente risentito della mancanza di prestazioni nutrizionali all'interno del tariffario nazionale della specialistica ambulatoriale - ha spiegato l'assessore Riboldi -, poiché l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale, alla fine del 2024, ha determinato la cancellazione delle prestazioni nutrizionali fino ad allora presenti in quello regionale".