In casa aveva revolver e droga, arrestato a Torino trentenne

La polizia ha arrestato a Torino un trentenne italiano trovato in possesso di droga e di un'arma. L'uomo è stato fermato nei giorni scorsi durante controlli della squadra mobile nella zona del parco Dora. Gli agenti hanno notato in via Pianezza un'auto sospetta con a bordo il trentenne. Dalle verifiche è emerso che il veicolo, di sua proprietà, era sottoposto a fermo amministrativo e privo di assicurazione, ed è stato sequestrato. La perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha portato al ritrovamento di uno zaino nascosto nella camera da letto, con dentro un revolver calibro 357 Magnum e 20 proiettili, oltre a 80 grammi di droga tra ecstasy, marijuana e hashish. Sequestrato anche materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.