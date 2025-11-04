Torino, piano anti-evasione delle imposte comunali

Miglioramento della riscossione e recupero dell'evasione con effetti positivi sul bilancio comunale e, di conseguenza, più fondi per le categorie protette, sgravi e agevolazioni, contenimento dell'aumento delle tariffe, più equità fiscale, ossia 'pagare tutti per pagare meno': sono gli obiettivi del piano 'anti evasione' dei tributi comunali, Imu, Tari, Cup, Imposta di soggiorno, sviluppato dalla Città di Torino, con un finanziamento di 2,5 milioni della Compagnia di San Paolo, che è stato un dei temi trattati questa mattina dal sindaco Stefano Lo Russo nella diretta radio del martedì. "Penso sia corretto che l'amministrazione si prenda carico di chi 'fa il furbo' - dice il primo cittadino -. Ci sono situazioni e situazioni, ovviamente, casi in cui i ritardi nei pagamenti delle imposte sono legati a difficoltà economiche contingenti, altri in cui invece la gente preferisce non pagare le tasse e io ricordo che ogni volta che qualcuno non paga siamo noi a pagare al posto suo. E questo è un tema che vale non solo per le imposte comunali ma vale per tutte". Per questo, spiega "abbiamo attivato con l'assessorato al Bilancio un progetto per migliorare l'efficienza della riscossione, che è anche uno degli impegni del Patto per Torino. L'obiettivo è quello di stanare i 'furbetti' e prendersi il carico delle situazioni di altra natura. Abbiamo già adottato gli atti regolamentari necessari e siamo partiti con questa questa operazione". Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi riguardano sia le risorse umane che il processo gestionale e organizzativo.