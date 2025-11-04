Castello di Rivoli, la Regione conferma Lavazza presidente

La Regione Piemonte ha designato Francesca Lavazza alla guida dell'associazione culturale Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea per il prossimo triennio, confermandola anche nel ruolo di presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione. La decisione nasce dalla volontà di proseguire nel percorso di crescita intrapreso dal museo negli ultimi anni, durante i quali il Castello di Rivoli ha consolidato il proprio prestigio internazionale e intensificato la capacità di attrarre investimenti, progetti di ricerca, pubblico e collaborazioni di respiro globale. Il mandato si concluderà nel 2028, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027. "La conferma di Francesca Lavazza è un atto di continuità e di riconoscimento dell'eccellente lavoro svolto. Il Castello di Rivoli è una delle istituzioni più importanti e di riferimento per quanto riguarda l'arte contemporanea a livello internazionale e in questi anni ha saputo crescere, aprirsi sempre di più alla città, ai giovani, all'innovazione e alle collaborazioni globali", commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "In questi anni la presidenza Lavazza ha accompagnato una fase importante di crescita, apertura internazionale, ricerca, dialogo con le imprese culturali e attenzione ai territori. La conferma consente di consolidare questo percorso", aggiunge l'assessore alla Cultura Marina Chiarelli. Negli ultimi anni, sotto la guida di Francesca Lavazza, il Castello di Rivoli ha rafforzato il proprio ruolo nel panorama dell'arte contemporanea internazionale, contribuendo in modo decisivo al posizionamento culturale del Piemonte. Una centralità confermata anche dal successo della settimana dell'arte contemporanea di Torino. "Accolgo con grande soddisfazione la conferma alla presidenza del Castello di Rivoli, punto di riferimento a livello internazionale per l'arte contemporanea. Ringrazio la Regione Piemonte per la fiducia rinnovata: considero questo incarico una responsabilità importante e un impegno personale a proseguire nel percorso di crescita, apertura e innovazione intrapreso in questi tre anni, e che porterò avanti con ambizione insieme al direttore Francesco Manacorda, ai curatori, e a tutto il team del museo in questo nuovo mandato" sottolinea Francesca Lavazza.