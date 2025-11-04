Presidente Consiglio regionale del Piemonte visita Raspini

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento Raspini di Scalenghe, bel Torinese. Ad accoglierlo sono stati il presidente onorario Umberto Raspini, il consigliere d'amministrazione Alberto Viotti, il direttore generale Guido Zuffa e il direttore risorse umane Mario Fanteguzzi. "La presenza del presidente del Consiglio regionale Nicco nel nostro stabilimento - ha dichiarato Raspini - è sinonimo, per noi, dell'esistenza di una concreta possibilità di poter pensare alla costruzione di nuovi percorsi, progettati e realizzati in collaborazione con le istituzioni". "Da parte della Regione Piemonte c'è piena disponibilità ad accogliere proposte e valutare progetti che - insieme al mondo imprenditoriale - consentano uno sviluppo dell'intero comparto agroalimentare, che rappresenta per il nostro territorio un comparto fondamentale della nostra economia - ha sottolineato il Nicco -. Per la Regione Piemonte è un onore annoverare realtà come la Raspini e personalità come quella del Cavalier Raspini, imprenditore che hanno fatto la storia dell'industria piemontese". Raspini, viene ricordato, oggi è una realtà con un fatturato 2024 di 110 milioni di euro, 315 dipendenti sugli stabilimenti di Scalenghe, Isolabella e Sala Baganza (Parma) e una produzione annuale di 900.000 prosciutti cotti e 50 milioni di vaschette di affettati. L'incontro si è concluso con la consegna - da parte del presidente del consiglio regionale - del drapò, la bandiera ufficiale del Piemonte.