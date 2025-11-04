Disabato (M5s), dopo 25 anni realizzare ospedale unico Vco

"Basta con le perdite di tempo e gli inutili campanilismi. Dopo 25 anni di parole al vento, annunci a mezzo stampa e teatrini messi in scena dai politici che si sono succeduti al governo della Regione, è arrivato il momento di procedere una volta per tutte con la realizzazione dell'ospedale unico del Verbano-Cusio-Ossola, soluzione sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, dall'Ordine dei medici della provincia e dai sindaci del territorio auditi durante l'estate in Commissione sanità". Ad affermarlo, in una nota, è Sarah Disabato, capogruppo regionale M5s Piemonte. "L'assessore Riboldi - aggiunge - ha finalmente confermato la sua volontà di realizzare l'ospedale unico. L'ha fatto sconfessando il lavoro portato avanti dalla Lega, che per anni si è incaponita sulla ristrutturazione dei due presidi esistenti, che risulta impraticabile su tutti i fronti. Sembra il gioco dell'oca: dopo sette anni, torniamo esattamente alla casella iniziale. Nel 2018 esisteva già un progetto per l'ospedale unico del Vco, inserito anche nel piano Inail, con sede a Ornavasso. Ma all'epoca l'assessore Icardi e la stessa maggioranza di destra scelse la strada opposta solo per convenienza politica. Il risultato? Anni persi, costi lievitati di oltre il 30% e un progetto che dovrà ripartire da zero, con nuova progettazione e ulteriori spese a carico delle cittadine e dei cittadini". "Ora la Giunta Cirio - conclude Disabato - la smetta di perdere tempo e individui subito un'area in posizione baricentrica, che sia immediatamente cantierabile. Dopo un quarto di secolo è il momento di arrivare al dunque".