Antonetto (FdI), Vita Nascente è investimento libertà donne

"Sostenere la maternità significa sostenere la vita, la libertà e il futuro della nostra comunità. Per questo - dichiara la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Paola Antonetto - esprimo il mio pieno sostegno al Fondo Vita Nascente, approvato ieri dalla quarta Commissione regionale, che rinnova anche per il biennio 2025-2026 un impegno concreto a favore delle gestanti in difficoltà e della tutela materno-infantile". Il Fondo Vita Nascente "non è - si legge in una nota - solo un contributo economico, ma una rete viva e solidale che negli ultimi anni ha accompagnato oltre 800 donne, di cui 618 mamme e gestanti, attraverso percorsi personalizzati di ascolto, sostegno e orientamento". "Numeri che raccontano storie di coraggio e di rinascita - sottolinea Antonetto - rese possibili grazie alla collaborazione tra associazioni del Terzo Settore, servizi sociali, Caritas, Consorzi socio-assistenziali, Asl, Comuni e consultori. È da queste esperienze positive che si riparte". "In altri termini - spiega Antonetto - significa costruire percorsi di accompagnamento individuali anche in ambito pubblico, ampliando l'impegno che già oggi le associazioni stanno portando avanti con risultati straordinari. Vita Nascente cresce perché riesce a unire mondi che troppo spesso vengono messi in contrapposizione: volontariato e servizi pubblici, privato sociale e istituzioni. Insieme si può davvero lavorare per il bene comune, mettendo al centro la donna e la sua libertà di scelta, quella vera: poter scegliere la vita sapendo di non essere sola. Il nostro impegno - conclude Antonetto - è quello di continuare a contrastare il cosiddetto "inverno demografico" con politiche concrete, che non si fermano agli slogan ma costruiscono futuro".