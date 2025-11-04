Cisl a confronto con Riboldi sul piano socio-sanitario

Il nuovo Piano socio-sanitario della Regione sarà al centro dei lavori del consiglio generale della Cisl Piemonte che si riunisce giovedì 6 novembre all'hotel Nh Torino Centro, a Torino, a partire dalle 9, alla presenza dei segretari regionale e nazionale Cisl Luca Caretti e Ignazio Ganga. Ospite dell'incontro sarà l'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi che si confronterà con il gruppo dirigente della Cisl regionale su contenuti del nuovo Piano socio-sanitario della Regione in discussione in queste settimane in Consiglio regionale. "Ci confronteremo nel merito dei contenuti del Piano socio-sanitario della Regione - spiega Luca Caretti, segretario generale della Cisl Piemonte - e presenteremo all'assessore Riboldi le nostre proposte per migliorarlo e renderlo attuabile. Pur in presenza di alcune criticità non siamo contrari al nuovo progetto di riassetto e riprogrammazione del sistema sanitario e sociale regionale, strumento che manca da una decina d'anni, e puntiamo a un dialogo costruttivo e pragmatico con i vertici dell'assessorato alla Sanità. Ribadiremo a Riboldi la necessità, peraltro già condivisa con lo stesso assessore, di far partire al più presto i cinque tavoli tematici di confronto su varie materie. Questi tavoli rappresentano i pilastri negoziali attraverso cui la Cisl intende discutere e influenzare la 'messa a terra' del piano socio-sanitario, trasformando le dichiarazioni d'intenti in impegni operativi e concreti".