Avs Piemonte, bene Tar su desecretazione atti emissioni ex Solvay

"Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Tar Piemonte che impone la desecretazione dei documenti sulle emissioni dello stabilimento Syensqo, ex Solvay, di Spinetta Marengo". Lo sottolineano in una nota Cristina Guarda, eurodeputata Verdi-Avs, Alice Ravinale, capogruppo Avs Regione Piemonte, Raoul Oliva e Giulia Bovone, co-portavoce Europa Verde - Verdi Alessandria, Eugenio Spineto, segretario Sinistra Italiana - Alessandria, secondo cui si tratta di "una vittoria della trasparenza e del diritto dei cittadini di sapere cosa respirano, cosa bevono e cosa entra nel loro territorio". "Chi inquina deve rispondere delle proprie azioni e non può nascondersi dietro l'alibi del segreto industriale quando sono in gioco informazioni vitali. Preoccupa che la Provincia di Alessandria si sia schierata a difesa della secretazione. Le istituzioni devono stare dalla parte dei cittadini, non dei colossi industriali - evidenziano gli esponenti Avs -. Non è accettabile che, per colpa di istituzioni pubbliche restie a proteggere la salute pubblica anche di fronte a forti interessi privati, i cittadini debbano ottenere trasparenza a suon di ricorsi al Tar. Lo stesso accade altrove: anche in Veneto le mamme no Pfas ottennero solo grazie ad avvocati e giudici i dati su alimenti che la Regione aveva secretato".