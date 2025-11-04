Sospesa la delibera per due ospedali nel Vco

La commissione Sanità, presieduta da Luigi Icardi, ha approvato all'unanimità la sospensione della delibera di Consiglio del 2023 relativa alla ristrutturazione degli ospedali di Verbania e Domodossola. La decisione apre una nuova fase di confronto con il territorio per definire la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Asl Vco, in linea con le prescrizioni del Ministero della Salute. Il testo votato stabilisce che la sospensione resterà in vigore fino all'esito degli studi comparativi e per un periodo massimo di un anno. "Dal Ministero - sottolinea l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi - ci arriva un'indicazione chiara: non è possibile mantenere un doppio Dea. Di fronte a questo scenario abbiamo scelto di avviare il percorso per la realizzazione di un nuovo ospedale che risponda a standard moderni, logisticamente efficiente, attrattivo per medici e professionisti, energeticamente sostenibile e accogliente per i pazienti. La nuova struttura permetterà al Vco di non restare l'unica provincia piemontese priva di un ospedale di nuova generazione". La capogruppo M5s Sarah Disabato ha espresso soddisfazione per la decisione di tornare all'ipotesi dell'ospedale unico: "un'occasione importante - ha detto - ma la stessa che abbiamo perso sei anni fa: questa inversione di rotta arriva tardi e comporterà costi aggiuntivi, se avessimo remato tutti nella stessa direzione allora, oggi avremmo già un progetto avanzato". Favorevole anche Vittoria Nallo (Sue): "accogliamo positivamente questo cambio di rotta dopo troppi rinvii - ha affermato - un ospedale unico, nuovo e baricentrico, è l'unica scelta possibile per garantire qualità e sicurezza". "Questa delibera - ha spiegato Icardi - non cancella la precedente programmazione, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia per permettere all'assessorato di valutare la nuova ipotesi".