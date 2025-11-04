Cirio, Piemonte si candida per ospitare Mondiali ciclismo

"Ci candidiamo per i ospitare i Mondiali di ciclismo: magari ci danno gli Europei, vogliamo fare un percorso ma i grandi eventi aiutano l'economia": così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della cerimonia del Golden Boy, il premio annuale assegnato da Tuttosport al miglior calciatore Under 21. "E' un premio serio e qualificato, la storia dimostra che spesso ci avete azzeccato - dichiara durante la conferenza stampa in Sala Trasparenza, al grattacielo della Regione Piemonte - e ha il significato importante di intravedere le doti future di un ragazzo: sostenere il Golden Boy significa sostenere lo sport di base, come capita con le Atp e con Vuelta e Giro d'Italia, perché poi i giovani vogliono emulare i grandi campioni". Una riflessione infine sulle Atp Finals ormai imminenti sotto la Mole: "Questa edizione sarà un bel banco di prova, siamo fiduciosi di proseguire nella collaborazione perché i giocatori si trovano bene a Torino e anche i tifosi e gli sponsor sono soddisfatti: bisogna sempre chiedere a chi spende soldi se un qualcosa funziona oppure no" spiega Cirio.