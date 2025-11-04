Filosa, Stellantis investirà di più in Ue se cambia regole

"Le normative europee sono molto sbagliate sulle autovetture e molto, molto, molto sbagliate sui veicoli commerciali. Stellantis potrà effettuare maggiori investimenti in Europa solo se il divieto di vendita delle auto a benzina verrà allentato e i costruttori europei saranno liberi di innovare in tecnologie diverse da quella puramente elettrica". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, a Parigi, in occasione del quarto Automotive Industry Day organizzato dalla Pfa francese e poi durante un'intervista congiunta al Financial Times con Ola Källenius, responsabile dell'Acea e ad di Mercedes-Benz. "C'è un forte consenso tra costruttori (anche Renault e Mercedes erano presenti all'evento), fornitori e sindacati sulla necessità di grandi cambiamenti normativi, da attuare rapidamente" ha detto Filosa. "Questi cambiamenti sono fondamentali per restituire ai clienti europei la libertà di scegliere il veicolo che desiderano, di cui hanno bisogno e che possono permettersi. E' il prerequisito per un ritorno alla crescita in Europa, l'unica regione che ha continuato a contrarsi dopo il Covid".