Il Piemonte valorizza le aree interne

Il Piemonte valorizza le aree interne e investe per estendere le opportunità a due nuovi territori: la Valsesia e delle Terre del Giarolo. "La nuova programmazione 2021-2027 - spiega l'assessore Marco Gallo - punta a consolidare un modello di sviluppo duraturo e coerente per tutto il Piemonte. Con l'ampliamento della strategia per le aree interne alla Valsesia e alle Terre del Giarolo, la Regione rafforza la strategia di lungo periodo per le aree interne, garantendo una visione unitaria". "La Valsesia e le Terre del Giarolo - sottolinea - si aggiungono alle quattro aree pilota Valle Maira e Grana, Valli dell'Ossola, Valle Bormida e Valli di Lanzo che restano parte integrante della strategia piemontese. Continueremo infatti ad accompagnarle nella realizzazione dei 126 progetti avviati, per oltre 48 milioni di euro di risorse programmate, e a sostenerle anche attraverso fondi aggiuntivi dedicati al sistema produttivo locale, come è stato fatto recentemente con risorse in più. Proprio domani avremo un incontro di aggiornamento sui percorsi di realizzazione dei progetti". "La scelta compiuta dalla Regione - aggiunge - risponde al principio di equilibrio territoriale e alla necessità di rendere strutturale l'esperienza maturata, ampliando la rete delle aree beneficiarie e assicurando continuità, efficienza e pari opportunità di sviluppo a tutti i territori. Stiamo lavorando a una lettera da inviare al Ministro per rappresentare con chiarezza il percorso che il Piemonte ha scelto".