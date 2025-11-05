Maltratta e minaccia la compagna, arrestato a Omegna

Con l'accusa di maltrattamenti verso la compagna un trentenne è stato arrestato dalla polizia a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola). Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata della madre, che aveva parlato di un litigio fra la coppia alla presenza della loro figlia di undici mesi: all'arrivo delle pattuglie l'uomo stava minacciando la donna, gridando che l'avrebbe uccisa se le avesse sottratto la bambina. La presunta vittima, di 37 anni, ha raccontato agli agenti che da diverso tempo subiva maltrattamenti sia fisici che psicologici dal compagno e che solo pochi giorni prima era stata minacciata di morte e picchiata. E' stata portata in ospedale per le cure del caso ed avviata al "percorso rosa". Quindi ha presentato una querela. Rispondendo alle domande degli operatori, ha anche detto che il trentenne (già noto alle forze dell'ordine per vicende differenti) custodiva un'arma, e nel corso della perquisizione è stata trovata, nascosta in un armadio, una pistola Beretta modello 950 B calibro 6.35 con matricola parzialmente abrasa insieme a più di 50 cartucce. L'intervento è stato eseguito dal personale del commissariato di Omegna e della squadra volanti della questura di Verbania.