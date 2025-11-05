Sindaco di Asti ricorda Forattini, "nostro cittadino onorario"

"A titolo personale e a nome dell'amministrazione comunale di Asti esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Forattini, cittadino onorario della nostra città dal novembre 2000". E' quanto dichiara il sindaco, Maurizio Rasero. "Sergio Forattini - afferma - è stato un protagonista della scena culturale e politica del nostro Paese e la sua opera è stata riconosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale. La sua matita ha saputo raccontare con ironia e profondità i momenti più significativi della nostra storia recente, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Il Comune di Asti, che lo ha voluto come cittadino onorario, ricorda con affetto e stima la sua figura e la sua opera, e si unisce al cordoglio delle famiglie e di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato". "Che la sua memoria - conclude Rasero - continui a ispirare e a far riflettere le future generazioni".