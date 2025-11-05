Aggravi nuovo presidente Consiglio Valle d'Aosta

Stefano Aggravi, 40 anni, è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. E' stato eletto dall'Assemblea con 22 voti a favore (13 schede bianche). Laureato in Economia e legislazione d'impresa all'Università di Pavia, già assessore alle Finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro (nel 2018), Aggravi è il segretario politico di Rassemblement Valdotain ed è stato eletto nella lista degli Autonomisti di Centro con 1.033 preferenze alle Regionali del 28 settembre scorso.