FINANZA & POTERI

Risiko bancario in Piemonte:

duello Credem-Bpm su CrAsti

L'istituto della famiglia Maramotti vuole la maggioranza della banca astigiana, attraverso negoziati con la Fondazione, azionista di riferimento con il 31,8%, che in tre anni deve ridurre la propria partecipazione. Vicina l’intesa con Bankitalia sul nodo commissioni

È piccola ma fa gola. Anche Credem manifesta interesse per Cr Asti, il cui azionista di riferimento è la Fondazione Cr Asti con il 31,8% delle quote. L’istituto emiliano punta a una fusione e starebbe negoziando con Equita, advisor della fondazione presieduta da Livio Negro, per acquisire la maggioranza dell’istituto astigiano.

Intesa con le fondazioni

Per concretizzare tale piano, riferisce Milano Finanza, Credem ha indicato come requisito essenziale il raggiungimento di un’intesa pure con gli altri proprietari di rilievo, rappresentati dalle Fondazioni di Biella (con il 12,91%), di Vercelli (al 4,2%) e da Crt (con il 6%). Credem mette in evidenza la robustezza della propria composizione societaria, supportata dal ruolo dominante della famiglia Maramotti tramite Credito Emiliano Holding, che detiene la posizione di azionista di maggioranza con il 79,8%, e ritiene che questa iniziativa sia in grado di produrre vantaggi progressivi nel corso degli anni.

Questo aspetto è rafforzato dal fatto che l’accordo si fonderebbe su presupposti operativi concreti: l’assenza di aree geografiche coincidenti elimina l’obbligo di alienare punti vendita, mentre la transazione garantisce efficienze operative anche nelle unità dedicate alla produzione interna di servizi. Tali caratteristiche permetterebbero alla parte emiliana di destinare risorse al contesto locale, offrendo quel livello di cura per le realtà comunitarie che le fondazioni ritengono essenziale.

Il duello con Bpm

Affinché l’operazione vada a buon fine, però, Credem dovrà sbaragliare la concorrenza di Banco Bpm, il quale dispone di un punto di partenza favorevole grazie alla sua partecipazione in CariAsti pari al 9,9%. Nel periodo recente, l’istituto diretto dall’amministratore delegato Giuseppe Castagna ha sottoposto a Equita un’espressione di interesse, in un primo momento respinta dalla Fondazione di Asti ma in seguito validata da diversi esperti del mercato finanziario.

Al termine del 2024, la fondazione registrava più dell’80% del proprio patrimonio e circa il 75% delle risorse totali allocate nella banca partecipata. Pertanto, è tenuta a diminuire tale esposizione per conformarsi al protocollo sottoscritto tra Acri e Mef, il quale, inclusa l’edizione più recente (il famoso Addendum), stabilisce un limite massimo del 44% dell’attivo per le concentrazioni negli enti di maggiore portata e del 39% per quelli di dimensioni inferiori.

L’asse Negro-Rasero

Per adeguarsi a questi vincoli, la Fondazione dispone di un arco temporale di tre anni, un intervallo che, nelle parole del presidente Negro, “offre la possibilità di delineare con calma una strategia di diversificazione in armonia con i nostri scopi statutari e con le necessità del territorio circostante”. Le sollecitazioni più intense provengono proprio dalla politica, anche considerando che il sindaco Maurizio Rasero, di centrodestra, è responsabile della designazione della maggior parte dei membri del consiglio e ha espresso la richiesta di un coinvolgimento attivo da parte di Comune e Provincia nelle scelte riguardanti il destino della banca locale.

Utili contenuti

Sarà compito di Equita individuare una soluzione equilibrata, ma è indubbio che le fondazioni coinvolte osservino con interesse l’opportunità di confluire in un sistema bancario caratterizzato da una maggiore capacità di generazione di utili, tale da permettere la distribuzione di dividendi più consistenti da destinare poi alle aree di competenza rispettive. CariAsti mantiene una struttura patrimoniale affidabile, con un Cet 1 ratio pari al 17,6%, tuttavia nei primi sei mesi dell’anno il rendimento sul capitale si è fermato al 6,62%, posizionandosi tra i valori più contenuti dell’intero comparto. L’istituto sta dedicando sforzi proprio a questo ambito e intende procedere con maggiore rapidità in seguito alla sentenza di appello che ha prosciolto il ceo Carlo Demartini dalle imputazioni relative a comunicazioni sociali non veritiere. CariAsti sta esaminando l’eventualità di incorporare unità produttive specializzate al fine di incrementare i proventi da commissioni e sta inaugurando nuove sedi in Liguria, con l’ultima apertura a Sanremo. Non viene esclusa neppure la prospettiva di rilevare punti operativi disponibili sul mercato, qualora emergano possibilità connesse alle dinamiche future del panorama delle fusioni bancarie.

I nodi dell’ispezione di Bankitalia

Entro la conclusione dell’anno in corso dovrebbe concludersi anche il dialogo con la Banca d’Italia, successivo all’accertamento ispettivo che ha identificato lacune nella documentazione relativa alle commissioni, le quali sono state applicate in maniera scorretta o eccedente rispetto a quanto previsto. La banca ha provveduto a riservare fondi per circa 6 milioni e ha già dato avvio alle restituzioni nei confronti dei clienti cui spettano gli importi più elevati. Per quanto riguarda i rimborsi di entità minima, che risultano più onerosi e complessi da gestire individualmente, si sta valutando l’opzione di aggregarli e di destinarli, attraverso una o più erogazioni liberali, a organizzazioni di utilità sociale.