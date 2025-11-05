Fondo italiano d'investimento rileva la società Npo Torino

Il Fondo italiano d'investimento rileva, in sinergia con l'attuale squadra manageriale, il 100% del capitale di Npo Torino, 'system integrator' attivo nei servizi gestiti e nei processi critici per infrastrutture IT, con sedi anche in Brasile e Stati Uniti. Fondata a Torino nel 2009 e controllata dal 2015 dalla multinazionale giapponese Ricoh, NPO Torino conta oltre 700 dipendenti e nell'esercizio 2024 ha realizzato un fatturato consolidato pro-forma pari a circa 100 milioni di euro. Il deal prevede l'acquisizione del 70% di Npo Torino e delle sue società controllate e collegate da parte del Fondo, mentre il restante 30% sarà controllato dagli imprenditori-manager Massimo Altamore, Romualdo Delmirani e Piergianni Ferraris.