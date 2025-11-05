Torino, operatore Gtt folgorato durante manutenzione cavo

Un operatore della Gtt, la società che gestisce i trasporti pubblici a Torino, è rimasto folgorato ieri sera durante un intervento di manutenzione straordinaria. L'uomo, di 32 anni, soccorso dai sanitari del servizio 118 di Azienda Zero, ha riportato ustioni di secondo grado sulle mani e al volto. E' stato portato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Cto. L'incidente si è verificato all'incrocio fra corso Regina Margherita e via Salerno. I lavori in corso prevedevano la sostituzione del filo di contatto della linea aerea di alimentazione del tram. Secondo quanto riferito dalla Gtt, l'operatore è stato raggiunto da un 'arco voltaico' (una scarica elettrica in aria). "Sono in corso - comunica la società - tutti gli approfondimenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. La sicurezza sul lavoro rappresenta per Gtt una priorità assoluta. L'Azienda esprime profondo dispiacere per l'incidente e vicinanza all'operatore coinvolto".